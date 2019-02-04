2019-02-04T05:44:51+03:00
Общество

В понедельник на дорогах Саратова будет скользко

Ожидается оттепель и снег
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове ожидается гололедицаВ Саратове ожидается гололедицаФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В понедельник, 4 февраля, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в течение дня может идти небольшой и умеренный снег, а также морось.

Днем на дорогах будет скользко, ожидается налипание мокрого снега.

Местами возможен туман.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

Столбик термометра покажет -1-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области прокуроры заблокировали за год 1,5 тысячи интернет-ресурсов
Мэрия Саратова предложила горожанам встать на лыжи
Панков: Жители всех районов видят поддержку Вячеслава Володина
Несовершеннолетняя саратвчанка пойдет под суд за хищения с банковских карт
В Саратове пошли все троллейбусы, у трамваев продолжаются затруднения в движении
На пожаре в доме на Новоузенской пострадал человек
Состоялся полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»
В Балашове пенсионер погиб на пожаре из-за курения
Московская фирма отсудила у саратовского минсоцразвития 1,3 млн рублей
На пожаре в Балашове погиб пенсионер
«Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают обновление автопарка спецтехники
Из Саратова вывезли очередные тысячи кубометров снега
На Рахова пассажирам пришлось толкать очередной застрявший троллейбус
В Энгельсском районе введен режим повышенной готовности
На Астраханской трамвай сошел с рельсов
В Саратовской области пристав похищал деньги должников
В центре Саратова накрыли подпольное казино
Сгоревшую баню в Саратове тушили 13 пожарных