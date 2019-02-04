В понедельник на дорогах Саратова будет скользко
Ожидается оттепель и снег
В Саратове ожидается гололедицаФото: Екатерина Семенова
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В понедельник, 4 февраля, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в течение дня может идти небольшой и умеренный снег, а также морось.
Днем на дорогах будет скользко, ожидается налипание мокрого снега.
Местами возможен туман.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.
Столбик термометра покажет -1-6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU