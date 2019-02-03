Сегодня ночью перекроют четыре улицы в центре Саратова

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-03T14:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 3 февраля, в центре Саратова будут перекрыты четыре улицы.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, ограничения коснутся участка от Горького до Вольской на улице Мичурина, участке от Григорьева до Первомайской на улице Чернышевского. Кроме того, будет перекрыта улица Симбирская от Зеленой до Соколовой и улица Кутякова — от Чапаева до Вольской.

Здесь будут чистить снег 357 единиц муниципальной и привлеченной спецтехники, и более сотни человек.

Кроме того, 19 звеньев погрузчиков и самосвалов будут расчищать участки на 3-ей Дачной, Раздольной, Новоузенской и других улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU