Саратовца впервые в России арестовали по новой статье за экстремизм
Саратовец стал первым человеком в России, которого арестовали за экстремизм после частичной декриминализациии соответствующей уголовной статьи.
Об этом сообщает информагенство «Интерфакс».
Решением Кировского районного суда мужчине назначили пять суток административного ареста. У него конфисковали материалы и оборудования, с помощью которых «он возбуждал вражду и ненависть к другим людям».
Саратовец был зарегистрирован в соцсети «ВКонтакте» под ником Алексей Алексеев. В его комментариях чужих публикаций и записях на своей странице эксперты обнаружили признаки унижения людей по расовому признаку.
Мужчина высказался о превосходности русских и «белых». Он унижал в сети жителей Кавказа, Средней Азии, украинцев и афроамериканцев. В его словах было возбуждение ненависти и вражды к украинцам, мексиканцам и афроамериканцам.
Алексеев все-таки признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Напомним, что по новому закону за подобные вещи уголовное наказание никому не грозит.
Тюрьма светит человеку в том случае, если после административного ареста он в течение года опять взялся за старое. Это касается и ответственности за репосты.
ИСТОЧНИК KP.RU