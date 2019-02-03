Саратовца впервые в России арестовали по новой статье за экстремизм

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-03T14:11:14+03:00

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Саратовец стал первым человеком в России, которого арестовали за экстремизм после частичной декриминализациии соответствующей уголовной статьи.

Об этом сообщает информагенство «Интерфакс».

Решением Кировского районного суда мужчине назначили пять суток административного ареста. У него конфисковали материалы и оборудования, с помощью которых «он возбуждал вражду и ненависть к другим людям».

Саратовец был зарегистрирован в соцсети «ВКонтакте» под ником Алексей Алексеев. В его комментариях чужих публикаций и записях на своей странице эксперты обнаружили признаки унижения людей по расовому признаку.

Мужчина высказался о превосходности русских и «белых». Он унижал в сети жителей Кавказа, Средней Азии, украинцев и афроамериканцев. В его словах было возбуждение ненависти и вражды к украинцам, мексиканцам и афроамериканцам.

Алексеев все-таки признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, что по новому закону за подобные вещи уголовное наказание никому не грозит.

Тюрьма светит человеку в том случае, если после административного ареста он в течение года опять взялся за старое. Это касается и ответственности за репосты.

ИСТОЧНИК KP.RU