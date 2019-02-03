В Саратове столкнулись маршрутка и погрузчик

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-03T15:37:54+03:00

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Сегодня, 3 февраля, около дома №39 «б» на Пензенской улице в Заводском районе Саратова произошло ДТП.

По словам специального корреспондента «КП-Саратов», там столкнулись маршрутка №99 и погрузчик, который расчищает снег. Шесть пассажиров общественного транспорта получили различные травмы.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Устанавливаются степень вины каждого водителя и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU