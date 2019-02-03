2019-02-03T12:14:13+03:00
Общество

Cела Саратовской области освободили из снежного плена

Теперь к ним можно проехать
Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 февраля, села Саратовской области освободили из снежного плена.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, для этого привлекалась техника Минобороны, МЧС, федеральной дорожной организации «Большая Волга», Газпрома.

Последствия сильных снегопадов в последние дни устраняли в Новоузенском районе.

Сейчас главная задача техники — расширять проезжие части улиц в населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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