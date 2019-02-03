Сегодня рэпер Децл скончался из-за остановки сердца

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-03T12:09:47+03:00

Ему было 35 лет

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Сегодня, 3 февраля, из жизни ушел рэпер Децл. Это сценицеский псевдоним Кирилла Толмацкого, известного в начале нулевых музыканта.

Одним из городов, где выступал Децл, был Саратов. Последний раз он был здесь в 2014 году. Музыкант презентовал свой новый альбом «Дециллион» в кафе SOHO.

О смерти артиста его отец Александр Толмацкий сообщил в Facebook. Он опубликовал фотографию сына с записью «КИРИЛЛА БОЛЬШЕ НЕТ..».

Директор исполнителя Павел Беленец рассказал в соцсетях, что Децл умер из-за остановки сердца.

Напомним, что самым известный альбом «Кто? ты» Кирилла Толмацкого был продан более 1 млн раз.

ИСТОЧНИК KP.RU