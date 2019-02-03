2019-02-03T11:43:34+03:00
Общество

Сегодня улицы Саратова от снега чистят 507 спецмашин

Работают более 100 дворников
Дарья Вострикова
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Сегодня днем, 3 февраля, улицы Саратова от снега очищают более 100 рабочих и 507 единиц спецтехники.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, с последствиями осадков борются 15 звеньев. Работа организована на улице Некрасова, Пензенская, Большая Садовая, Симбирская и других. Продолжается очистка крыш, тротуаров, остановок и подходов к учреждениям соцсферы.

Кроме того, с помощью ротора и грейдера будет расширена дорога на участках 10 улиц. Речь идет о Прудовой, Новоузенской, Барнаульской, Большой Садовой, Миддеровской, Пезенской и Молодежной улицах, Пожарном и 5-ом Динамовском проездах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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