2019-02-03T08:15:51+03:00
Общество

Жители Ленинского района до вечера остались без воды

Водоснабжение вернется ориентировочно около 17:00
Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 февраля, без воды остались несколько улиц Ленинского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется ориентировочно около 17:00.

Ограничения коснутся домов в границах: ул.Техническая — проспект 50 лет Октября — железнодорожные пути. А также жителей улицы Чемодурова и домов № 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70б на проспекте Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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