Саратовский «Автодор» проиграл дома «Астане»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-02T17:37:11+03:00

Гости уверенно довели матч до победы с почти разгромным счетом

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В Саратове 2 февраля в рамках баскетбольной Лиги ВТБ «Автодор» принимал казахскую «Астану».

Это был первый матч в Лиге в этом сезоне нового тренера саратовского клуба Евгения Пашутина. В этом турнире смена тренера на пользу пока не пошла. Выиграть у конкурентов за место в плей-офф «Автодору» не удалось.

Игра завершилась со счетом 64:88 в пользу гостей.

Самыми результативными в «Автодоре» стал Перрин Бьюфорд и Борис Савович, набравшие по 16 очков.

Следующий матч команда проведет на выезде против датского «Баккен Беарз» в рамках Кубка ФИБА–Европа 6 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU