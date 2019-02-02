2019-02-02T14:05:34+03:00
Происшествия

Спящая пенсионерка погибла в горящем доме в Вольском районе

Следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели женщины
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Вечером 1 февраля жители станции Куриловка Вольского района Саратовской области заметили пожар в одном из частных домов и позвонили в МЧС.

Сосед успел вынести из горящего дома, в котором оказались не заперты двери, 65–летнего спящего мужчину, получившего незначительные ожоги тела. Еще раз войти в полыхающий дом мужчина уже не смог, здание стало обрушаться.

- Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. После тушения гоня под завалами сгоревшего дома, обнаружено тело 75-летней сожительницы хозяина домовладения.

Признаков насильственной смерти на теле погибшей женщины следователями не обнаружено, — сообщили в региональном СУ СКР.

Спасенный хозяин дома рассказал, что жилище было отключено от электроснабжения и они с сожительницей растопили печь и уснули.

Мужчина был госпитализирован.

Следственным отделом по городу Вольск СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели 75-летней женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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