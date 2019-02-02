Жители блокированных снегом поселков в Саратовской области уже слышат технику спасателей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-02T13:12:50+03:00

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В Новоузенском районе 2 февраля продолжается пробивка дорог к 5 отрезанным от цивилизации населенным пунктам. Это участкии пути протяженностью от 20 до 10 км. Как сообщили в правительстве Саратовской области, снежный покров здесь местами доходит до 2 метров. Из-за морозов снег стал плотнее и жестче, даже военная техника справляется не с первого раза.

Со всеми населёнными пунктами налажена связь.

- У нас в поселке 10 семей. В основном пенсионеры. Я живу здесь с раннего детства, всех знаем. В конце января нас замело. Звучит, казалось бы, страшно, но нас это не пугает. Зимы здесь каждый год суровые. В этом году, конечно, тяжелее – и снега больше, и морозы держались.

Перед последним бураном мы заранее съездили в магазин, закупили все необходимое. Продукты храним все в погребах – сразу запасами на месяцы.

Сейчас сугробы у нас - по пояс взрослому мужчине. На машинах не проедешь, но все кто живут в степи, знают, что зимой лучший транспорт – лошадь, запряженная в сани, потому что расчищенную дорогу при ветре заносит за час. Жизнь здесь не остановилась – ходим друг к другу в гости. Дворы у всех чищены. В селе есть свой прекрасный фельдшер. Сейчас техника уже в нескольких километрах от нас – мы ее даже слышим — рассказала жительница поселка Карева Кайрула Бакушева.

Напомним, последствия снегопадов и метели устраняют тяжелые машины Министерства обороны, МЧС, дорожной организации «Большая Волга», Газпрома - бульдозеры, БАТы, «Кировцы».

В районе по поручению Губернатора находится министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин.

ИСТОЧНИК KP.RU