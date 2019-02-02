Возможно отключение воды на проспекте Строителей и Чемодурова

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-02T11:04:32+03:00

Также рискуют остаться без воды жители Камской и Малой Елшанской

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Авария на городском водопроводе вынуждает ООО «КВС» ограничить параметры холодного водоснабжения 2 февраля жителям домов Таганрогский переулок, 9, ул. Малая Елшанская, 13,15, а также на улице Камская. Ограничения продлятся ориентировочно до 17.00.

Приблизительно до полуночи не будет воды у жителей домов на улице Чемодурова, проспекте Строителей, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70б.

ИСТОЧНИК KP.RU