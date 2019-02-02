В Энгельсе прорвало канализацию и провалилась дорога на улице Тельмана
На улице Тельмана в Энгельсе после прорыва на канализационной сети произошел провал грунта под дорогой на улице Тельмана.
Как сообщили в администрации Энгельсского района ЧП случилось 1 февраля в районе многоквартирного дома № 35.
На месте работают аварийные бригады МУП «Энгельс-Водоканал», уже определен объем восстановительных работ.
- На период с 2 февраля по 5 февраля временно изменяется схема движения автобуса маршрута № 22 «Ярмарка-АТС-2». Движение на участке в месте производства работ будет осуществляться по ул. Строительной – ул. 148-й Черниговской дивизии – ул. Полтавской – АТС-2 и в обратном направлении АТС-2 – ул. Полтавская – ул. 148-й Черниговской дивизии – ул. Строительная, — уточнили в администрации.
Кроме того, на тот же период вводится временное ограничение движения и стоянки машин по Тельмана на участке от улицы Строительной до улицы Полтавской. Водителям рекомендуется использовать другие маршруты проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU