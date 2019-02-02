В Энгельсе прорвало канализацию и провалилась дорога на улице Тельмана

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-02T10:20:01+03:00

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На улице Тельмана в Энгельсе после прорыва на канализационной сети произошел провал грунта под дорогой на улице Тельмана.

Как сообщили в администрации Энгельсского района ЧП случилось 1 февраля в районе многоквартирного дома № 35.

На месте работают аварийные бригады МУП «Энгельс-Водоканал», уже определен объем восстановительных работ.

- На период с 2 февраля по 5 февраля временно изменяется схема движения автобуса маршрута № 22 «Ярмарка-АТС-2». Движение на участке в месте производства работ будет осуществляться по ул. Строительной – ул. 148-й Черниговской дивизии – ул. Полтавской – АТС-2 и в обратном направлении АТС-2 – ул. Полтавская – ул. 148-й Черниговской дивизии – ул. Строительная, — уточнили в администрации.

Кроме того, на тот же период вводится временное ограничение движения и стоянки машин по Тельмана на участке от улицы Строительной до улицы Полтавской. Водителям рекомендуется использовать другие маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU