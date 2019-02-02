2019-02-02T10:07:23+03:00
Происшествия

В мэрии Саратова сообщили о затруднениях в работе общественного транспорта

Большая часть маршрутов работает по плану
Поделиться:
Изменить размер текста:

Затор на улице Московская утром 2 февраля образовался из-за двух ДТП с участием автобуса и маршрутки, которые произошли на отрезке от улицы Рахова до Чапаева. Из-за этого затруднено движение автобусов и троллейбусов в этом районе города. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

В администрации Саратова сообщили, что на линии сегодня вышло около 700 автобусов. При этом из-за наледи и снежного наката на дорогах по-прежнему затруднен проезд автобусов маршрутов №№7 и 14.

- Все троллейбусные и трамвайные маршруты работают в плановом режиме, за исключением трамвая №5 – там продолжается расчистка трамвайных путей, — уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители блокированных снегом поселков в Саратовской области уже слышат технику спасателей
Панков: В разные времена Володин всегда тратил свои средства на благотворительность
Володин направил почти 39 миллионов рублей на благотворительность
Николай Панков: Проблемы медучреждений должны решаться оперативно
Возможно отключение воды на проспекте Строителей и Чемодурова
В Энгельсе прорвало канализацию и провалилась дорога на улице Тельмана
Саратовские НКО смогут получить президентские гранты
В Саратовской области активизировались телефонные мошенники
На трассе под Марксом «КамАЗ» столкнулся с KIA
Ночью на Московском шоссе у молодого водителя нашли 11 свертков с наркотиками
В Саратове за день сбили двух женщин
В субботу в Саратове будет морозно и почти бесснежно
У остающихся в снежном плену жителей саратовских сел пока есть продукты
Ночью Саратов будут чистить от снега 24 уборочных звена
Что делать саратовцам, если в платежке появилась графа «за вывоз снега»
Анжелика Потапова стала председателем комиссии по делам несовершеннолетних
Компания «ФосАгро» и семья православных меценатов Гурьевых поздравила Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием интронизации
Супруги в Саратове организовали казино
Николай Панков: Интересы работников соцсферы надо защитить
У ЖК «Савельево» в Саратове в феврале назначен суд для передачи прав новому ЖСК
В Саратове отменяют автобусы №2, 29, 32, 64 и 96