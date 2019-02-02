В мэрии Саратова сообщили о затруднениях в работе общественного транспорта

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-02T10:07:23+03:00

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Затор на улице Московская утром 2 февраля образовался из-за двух ДТП с участием автобуса и маршрутки, которые произошли на отрезке от улицы Рахова до Чапаева. Из-за этого затруднено движение автобусов и троллейбусов в этом районе города. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

В администрации Саратова сообщили, что на линии сегодня вышло около 700 автобусов. При этом из-за наледи и снежного наката на дорогах по-прежнему затруднен проезд автобусов маршрутов №№7 и 14.

- Все троллейбусные и трамвайные маршруты работают в плановом режиме, за исключением трамвая №5 – там продолжается расчистка трамвайных путей, — уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU