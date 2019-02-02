2019-02-02T10:00:19+03:00
Общество

Саратовские НКО смогут получить президентские гранты

Открыт прием заявок
Екатерина Семенова
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С 1 февраля открыт прием заявок от некоммерческих организаций на первый в 2019 году конкурс президентских грантов на развитие гражданского общества.

НКО смогут представить свои проекты до 15 марта. В этом году Фонд президентских грантов вновь проведет два конкурса. Определены сроки второго конкурса — с 10 июня по 31 июля 2019 года. Также с 14 октября по 25 ноября 2019 года планируется провести прием заявок на участие в первом конкурсе 2020 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений, некоммерческие неправительственные организации Саратовской области активно участвуют в конкурсах Фонда президентских грантов. Так, в двух конкурсах 2018 года от областных НКО было подано 211 заявок из 22 муниципальных районов и округов области. По итогам двух конкурсов 2018 года победителями стали 39 НКО области, которые зарегистрированы в Саратове, Балаковском, Марксовском, Новоузенском, Романовском, Саратовском, Советском и Энгельсском районах. Сумма поддержки Фонда составила около 86 млн рублей.

Социальные проекты НКО в 2018 году были поддержаны и на областном уровне. 58 проектов получили финансирование, при этом собственный вклад некоммерческих организаций в реализацию соцпроектов составил порядка 7,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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