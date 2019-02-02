В Саратовской области активизировались телефонные мошенники

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-02T10:00:07+03:00

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В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что на днях еще двое жителей области стали жертвами телефонных мошенников и сами отдали им деньги.

- В отдел полиции города Петровска поступило заявление от 55 – летней местной жительницы. Она рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Звонивший пояснил, что с банковской карты женщины происходит несанкционированное списание денежных средств и ей необходимо произвести страхование карты, для этого нужно подойти к банкомату и выполнить ряд операций. Та выполнила просьбу после чего обнаружила, что с ее карты списали 60 тысяч рублей.

Похожий случай произошел в городе Ртищево, где жертвой телефонного мошенничества стала 67-летняя пенсионерка. Звонивший ей мужчина также представился работником банка и сообщил, что с карты заявительницы ошибочно списали 14700 рублей. Для возврата необходимо сообщить данные банковской карты и проверочные коды, которые придут в смс сообщениях. Пенсионерка передала информацию неизвестному и лишилась 9500 рублей, — сообщили в пресс-службе Главка.

По всем фактам проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU