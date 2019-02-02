Ночью на Московском шоссе у молодого водителя нашли 11 свертков с наркотиками

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-02T08:52:39+03:00

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Инспекторы ДПС в 02.30 1 февраля у д.24а по Московскому шоссе в районе Елшанки задержали ВАЗ-211440. У 22-летнего безработного водителя, жителя Аткарска, в ходе осмотра на заднем сидении в рюкзаке обнаружена барсетка, в которой находились 11 свертков, перемотанных изолентой. В пакетиках содержалось вещество неизвестного происхождения.

Исследование установило, что во всех пакетиках, суммарной массой 5,13 гр, находится наркотическая смесь, в состав которой входит наркотическое средств рvр производное наркотического средства n-метилэфедрон. В отношении ранее не судимого молодого человека возбуждено уголовное дело, он задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU