В Саратове за день сбили двух женщин

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-02T08:36:31+03:00

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Днем 1 февраля, в 12.30 в Ленинском районе Саратова во дворе у дома № 73А по проспекту 50 Лет Октября 28-летняя женщина попала под колеса ВАЗ 2110. За рулем десятки сидела 26-летняя автолюбительница.

В Октябрьском районе ДТП произошло уже при свете фонарей. В 22.10 на улице Клочкова у дома 15А 58-летний мужчина на ВАЗ 21093 сбил пенсионерку. 78-летняя женщина получила травмы и госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU