2019-02-01T20:43:29+03:00
Общество

У остающихся в снежном плену жителей саратовских сел пока есть продукты

Уже несколько дней к заваленным снегом деревням не пробита дорога
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Как сообщили в правительстве Саратовской области, по данным на 16.30 1 февраля тяжелой технике Минобороны и МЧС удалось обеспечить проезд к 17 населенным пунктам. Еще пробиваются сквозь снежные заносы дороги к 9 населенным пунктам в Новоузенском районе.

Как уточнили в пресс-службе губернатора к утру 2 февраля планируется расчистить подъезды к пяти селам, еще к четырем - в течение первой половины дня.

Напомним, что последствия сильных снегопадов устраняет привлечённая техника Министерства обороны, МЧС, дорожной организации «Большая Волга».

- Со всеми населёнными пунктами налажена связь, в сёлах имеется достаточный запас продуктов и медикаментов, — заявили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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