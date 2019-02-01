У остающихся в снежном плену жителей саратовских сел пока есть продукты
Как сообщили в правительстве Саратовской области, по данным на 16.30 1 февраля тяжелой технике Минобороны и МЧС удалось обеспечить проезд к 17 населенным пунктам. Еще пробиваются сквозь снежные заносы дороги к 9 населенным пунктам в Новоузенском районе.
Как уточнили в пресс-службе губернатора к утру 2 февраля планируется расчистить подъезды к пяти селам, еще к четырем - в течение первой половины дня.
Напомним, что последствия сильных снегопадов устраняет привлечённая техника Министерства обороны, МЧС, дорожной организации «Большая Волга».
- Со всеми населёнными пунктами налажена связь, в сёлах имеется достаточный запас продуктов и медикаментов, — заявили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU