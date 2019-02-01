Анжелика Потапова стала председателем комиссии по делам несовершеннолетних
Ранее она работала начальником управления правовой и кадровой работы в региональном министерстве образования
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В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области новый председатель. Им стала Анжелика Потапова.
Такое постановление губернатор было опубликовано сегодня, 1 февраля, а должность она заняла вчера.
Ранее Потапова работала начальником управления правовой и кадровой работы в региональном министерстве образования.
Оклад председателя, по данным постановления, составляет 5 335 рублей, а также ежемесячная 150-процентная надбавка.
Напомним ранее комиссию ПДН возглавляла Юлия Ерофеева.
ИСТОЧНИК KP.RU