Анжелика Потапова стала председателем комиссии по делам несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 18:50 2019-02-01T18:50:37+03:00

Ранее она работала начальником управления правовой и кадровой работы в региональном министерстве образования

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В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области новый председатель. Им стала Анжелика Потапова.

Такое постановление губернатор было опубликовано сегодня, 1 февраля, а должность она заняла вчера.

Ранее Потапова работала начальником управления правовой и кадровой работы в региональном министерстве образования.

Оклад председателя, по данным постановления, составляет 5 335 рублей, а также ежемесячная 150-процентная надбавка.

Напомним ранее комиссию ПДН возглавляла Юлия Ерофеева.

ИСТОЧНИК KP.RU