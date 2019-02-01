2019-02-01T18:50:37+03:00
Общество

Анжелика Потапова стала председателем комиссии по делам несовершеннолетних

Ранее она работала начальником управления правовой и кадровой работы в региональном министерстве образования
Ольга Муравлёва
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В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области новый председатель. Им стала Анжелика Потапова.

Такое постановление губернатор было опубликовано сегодня, 1 февраля, а должность она заняла вчера.

Ранее Потапова работала начальником управления правовой и кадровой работы в региональном министерстве образования.

Оклад председателя, по данным постановления, составляет 5 335 рублей, а также ежемесячная 150-процентная надбавка.

Напомним ранее комиссию ПДН возглавляла Юлия Ерофеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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