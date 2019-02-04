2019-02-04T07:44:31+03:00
Происшествия

В центре Саратова накрыли подпольное казино

Они причинили вред создателям программ на 600 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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В Саратове осудили Алексея Маслова и Станислава Нуриева. Их признали виновными в организации казино и незаконном использовании объектов авторского права.

- В период с декабря 2017 по 15 марта 2018 года злоумышленники устроили казино на Октябрьской улице. Они в своей деятельности использовали четыре программы, являющиеся объектами авторского права. Своими действиями они причинили владельцам программ вред свыше 600 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Когда преступников накрыли, с места происшествия изъяли шесть игровых аппаратов. Материалы следователям поступили из ГУ МВД по Саратовской области.

Маслов и Нуриев признали свою вину. Суд приговорил каждого к двум годам условно и испытательному сроку три года, а также обязал их выплатить по 100 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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