В центре Саратова накрыли подпольное казино
В Саратове осудили Алексея Маслова и Станислава Нуриева. Их признали виновными в организации казино и незаконном использовании объектов авторского права.
- В период с декабря 2017 по 15 марта 2018 года злоумышленники устроили казино на Октябрьской улице. Они в своей деятельности использовали четыре программы, являющиеся объектами авторского права. Своими действиями они причинили владельцам программ вред свыше 600 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Когда преступников накрыли, с места происшествия изъяли шесть игровых аппаратов. Материалы следователям поступили из ГУ МВД по Саратовской области.
Маслов и Нуриев признали свою вину. Суд приговорил каждого к двум годам условно и испытательному сроку три года, а также обязал их выплатить по 100 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU