Супруги в Саратове организовали казино

СЕГОДНЯ 17:57 2019-02-01T17:57:46+03:00

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В Саратове осудили супружескую пару — Аржанухина Александра и Храмову Елену. Их признали виновными в организации и проведении азартных игр и незаконное использовании объектов авторского права.

- В период с 24 июня 2017 года до 16 марта 2018 в помещении на улице Степана Разина злоумышленники устроили казино и показывали шесть программ, являющимися чужим программным продуктом. Таким образом, они причинили владельцам продукта имущественный вред свыше 1 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли семь игровых аппаратов.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального ГУ МВД.

Супруги признали свою вину. Арханухина приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Храмовой — два года условно с испытательным сроком один год и штраф 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU