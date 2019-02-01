У ЖК «Савельево» в Саратове в феврале назначен суд для передачи прав новому ЖСК

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-01T16:55:32+03:00

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На совещании по ситуации с обманутыми дольщиками в Саратове рассмотрели несколько так называемых домов «Абасова».

В ЖСК «Нагорный» на 4-м Нагорном проезде из 490 квартир продано 290, при этом подтвердили свои права дольщики на 166 помещений. Три объекта по этому адресу находятся до марта в суде в рамках конкурсного производства.

Представители ЖК Савельево на 8-й Дачной (ООО «Град-С») 18 февраля идут в суд для передачи прав застройщика новому ЖСК. Именно из-за неоконченных судебных процессов у «Нагорного» и у «Савельево» пока нет потенциальных инвесторов, которые смогли бы заняться достройкой.

ИСТОЧНИК KP.RU