2019-02-01T16:43:35+03:00
Общество

В Саратове отменяют автобусы №2, 29, 32, 64 и 96

Несколько автобусных маршрутов будут продлены
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове отменят пять автобусных маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, постановлением от 31 января отменяются следующие маршруты:

- № 2 «ООО «Саратоворгсинтез» — ЦКР».

- № 29 «Октябрьское ущелье — ул. им. Челюскинцев».

- № 32 «Пос. Затон — ГУЗ «Областная клиническая больница».

- № 64 «Октябрьское ущелье — ж.д. вокзал».

- № 96 «Пл. Славянская — Техстекло».

Кроме этого, другим постановлением от 31 января несколько маршрутов решено проблить.

- автобусы №6 «Пос. Комсомольский — ДК «Техстекло» будут ходить до ТЦ «Хэппи Молл»;

- маршрут №8 «Пос. Солнечный (6-й микрорайон) — ул. им. Рогожина В.А.» будет продлен до Славянской площади;

- №45 «Октябрьское ущелье — пос. Юбилейный» продлевается до микрорайона Иволгино;

- автобус №72 «Ул. Соколовогорская — ж.д. вокзал» будет ходить до Изумрудного;

- №90 «Пос. Юбилейный — Крекинг» продлевается до ТЦ «Леруа Мерлен».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Компания «ФосАгро» и семья православных меценатов Гурьевых поздравила Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием интронизации
Супруги в Саратове организовали казино
Николай Панков: Интересы работников соцсферы надо защитить
У ЖК «Савельево» в Саратове в феврале назначен суд для передачи прав новому ЖСК
Володин поможет создать в Саратове «Безопасный город»
Дольщиков дома на площади Орджоникидзе призывают создать ЖСК
Марксовского педофила посадили на пять лет
До вечера будут расчищены подъезды ко всем населенным пунктам Саратовской области
На достройку домов ЖК «Миргород» необходимо 800 млн рублей
Панков: Недопустимо создавать барьер между властью и жителями
Татьяна Журик о драке в колонии: У конфликта были причины
Саратовцы оформили первые электронные договоры с «Ростелекомом»
Перед митингом в Саратове почистили Театральную площадь
Управляющая компания не чистила крышу на Московской из-за нехватки рабочих
Развернувшийся автобус перегородил проспект 50 лет Октября
ООО «КВС» вложит 2,4 млрд рублей в саратовский водокомплекс
В Саратове рухнула крыша аварийного дома
Братья-грабители из Саратова раздели на улице ребенка
Регоператор: УК продолжают распространять платежки с завышенным тарифом на обращение с ТКО
В комментариях саратовских интернет-СМИ ежемесячно находятся 100 бранных слов
Саратовский эксперт: Когда человек матерится, у него отключается мозг
Стало известно, в каких городах Саратовской области построят новые детсады
На Московской мужчину травмировала сосулька
Саратовцам начали приходить платежки за «вывоз снега»