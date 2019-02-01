В Саратове отменяют автобусы №2, 29, 32, 64 и 96
В Саратове отменят пять автобусных маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, постановлением от 31 января отменяются следующие маршруты:
- № 2 «ООО «Саратоворгсинтез» — ЦКР».
- № 29 «Октябрьское ущелье — ул. им. Челюскинцев».
- № 32 «Пос. Затон — ГУЗ «Областная клиническая больница».
- № 64 «Октябрьское ущелье — ж.д. вокзал».
- № 96 «Пл. Славянская — Техстекло».
Кроме этого, другим постановлением от 31 января несколько маршрутов решено проблить.
- автобусы №6 «Пос. Комсомольский — ДК «Техстекло» будут ходить до ТЦ «Хэппи Молл»;
- маршрут №8 «Пос. Солнечный (6-й микрорайон) — ул. им. Рогожина В.А.» будет продлен до Славянской площади;
- №45 «Октябрьское ущелье — пос. Юбилейный» продлевается до микрорайона Иволгино;
- автобус №72 «Ул. Соколовогорская — ж.д. вокзал» будет ходить до Изумрудного;
- №90 «Пос. Юбилейный — Крекинг» продлевается до ТЦ «Леруа Мерлен».
ИСТОЧНИК KP.RU