В Саратове отменяют автобусы №2, 29, 32, 64 и 96

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-01T16:43:35+03:00

Несколько автобусных маршрутов будут продлены

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В Саратове отменят пять автобусных маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, постановлением от 31 января отменяются следующие маршруты:

- № 2 «ООО «Саратоворгсинтез» — ЦКР».

- № 29 «Октябрьское ущелье — ул. им. Челюскинцев».

- № 32 «Пос. Затон — ГУЗ «Областная клиническая больница».

- № 64 «Октябрьское ущелье — ж.д. вокзал».

- № 96 «Пл. Славянская — Техстекло».

Кроме этого, другим постановлением от 31 января несколько маршрутов решено проблить.

- автобусы №6 «Пос. Комсомольский — ДК «Техстекло» будут ходить до ТЦ «Хэппи Молл»;

- маршрут №8 «Пос. Солнечный (6-й микрорайон) — ул. им. Рогожина В.А.» будет продлен до Славянской площади;

- №45 «Октябрьское ущелье — пос. Юбилейный» продлевается до микрорайона Иволгино;

- автобус №72 «Ул. Соколовогорская — ж.д. вокзал» будет ходить до Изумрудного;

- №90 «Пос. Юбилейный — Крекинг» продлевается до ТЦ «Леруа Мерлен».

ИСТОЧНИК KP.RU