Володин поможет создать в Саратове «Безопасный город»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-01T16:33:44+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Хорошую новость обсудил с начальником полиции Трифоновым. Довел до его сведения результаты встречи спикера Володина и министра МВД Колокольцева. В Саратове реализуют проект «Безопасный город». Правда, это делается за счет средств субъекта, здесь это будут привлеченные ресурсы. Володин будет их привлекать извне. Он просил создать общественный комитет по этому проекту. Туда включить жителей, журналистов профессионалов службы. Трифонов такую систему безопасности смог сделать в Ярославле, где он проходил службу ранее. Система обеспечит безопасность наших граждан, это и быстрое реагирование групп, и прозрачность, и наблюдение за городским пространством в недоступных уголках города. Это даст большую гарантию безопасности и нашим детям , взрослым, нашим жителям, — уверен депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU