Марксовского педофила посадили на пять лет

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-01T16:15:21+03:00

Он приехал на заработки в поселок и попытался изнасиловать 12-летнюю девочку

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В Марксе Саратовской вынесен приговор педофилу.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых по делу о грабеже и попытке изнасилования ребенка оказался 21-летний парень.

ЧП случилось 21 сентября. Вечером 12-летняя девочка с двумя приятелями стояли на остановке автобуса в одном из поселков Марксовского района. К ним подошел 21-летний парень, который приехал на заработки.

Юноша попросил детей показать ему дом одного из местных жителей, но те не знали нужного человека.

Тогда злоумышленник выхватил у обоих мальчиков телефон, и ударил одного из них. Потом он потребовал все же отвести его к дому знакомого, а по пути продолжал избивать мальчиков.

Ребята сумели вырваться и убежать, но девочку злоумышленник схватил за руку и потащил в лесопосадки, где попытался изнасиловать. Однако ему помешал отец одного из мальчиков, который прибежал на зов сына.

Злоумышленник признал вину и был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU