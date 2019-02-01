До вечера будут расчищены подъезды ко всем населенным пунктам Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-01T16:00:22+03:00

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По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева зампред правительства Роман Бусаргин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аномальных снегопадов в регионе. Главы районов доложили о ситуации в муниципальных образованиях.

По состоянию на 14:00 пятницы, 1 февраля, остается прерванным дорожное сообщение с 14 населенными пунктами, из них 12 — в Новоузенском районе, по одному — в Питерском и Озинском. Поставлена задача обеспечить проезд ко всем заблокированным населенным пунктам до конца сегодняшнего дня.

Работы по расчистке дорог ведутся круглосуточно. Продолжает работать направленная в область тяжелая техника Министерства обороны РФ и МЧС РФ. В Новоузенском районе задействовано 35 единиц техники, в Озинском — 9, в Питерском — 7. Направленная в регион техника будет работать, пока в этом остается необходимость.

Главы районов доложили о том, что находятся в постоянном контакте с жителями отрезанных от райцентров населенных пунктов. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

- Сегодня до конца дня необходимо обеспечить проезд ко всем заблокированным населенным пунктам. О результатах прошу доложить глав лично, — поручил Бусаргин.

Оперативные данные обобщаются в штабе ежедневно. Ситуация с ликвидацией последствий снегопада находится на личном контроле губернатора Валерия Радаева

ИСТОЧНИК KP.RU