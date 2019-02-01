На достройку домов ЖК «Миргород» необходимо 800 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-01T15:58:57+03:00

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В правительстве Саратовской области 1 февраля началось заседание по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня обсуждается так называемая группа домов Абасова — стройки компаний «Миал Девелопмент», «Град-С», «Строительные системы», Град-Инвест, ЖСК «Нагорный», аффилированных бизнесмену Алексею Абасову.

Общее количество обманутых дольщиков на этих стройках на сегодняшний день — 723.

Начали рассмотрение с четырех дома ЖК «Миргород», которые должен был строить «Миал-Девелопмент». Процесс начался — уже создано ЖСК, подготовлены технические условия, проведены переговоры с инвестором на два участка, где начиналось строительство. Есть договоренность с водоканалом.

- Цена достройки 750-780 млн рублей, схемы выхода из ситуации напоминает случай в Балаково, где достраивали дома обманутых дольщиков в микрорайоне 2г, — уточнил Леонид Писной, генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой».

- Мы благодарны Писному за все подсчеты и подготовительные работы, которые уже проведены, и надеемся, что он нас будет сопровождать не только как депутат, но и как строитель, — сказала куратор этих домов, депутат Госдумы Татьяна Касаева. Она отметила, что эти дома по плану достройки идут впереди всех остальных «абасовских».

Дольщики дома того же застройщика на 4-м Чернышевском проезде поблагодарили власти за то, что им оказывается всяческая поддержка и процесс передачи имущества от застройщика ко вновь созданному ЖСК идет. Дольщики уточнили, есть ли у компании, которую рекомендовала мэрия, достаточно средств и сил для постройки дома. Министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин заверил, что у компании ООО «Олимпия-Строй» деньги есть, и минстрой отслеживает ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU