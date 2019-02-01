Панков: Недопустимо создавать барьер между властью и жителями

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-01T15:49:30+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Разговор с заведующими детскими садами был конструктивным. Заметно, что финансируются районом. Ни одного критического замечания в адрес районной власти. Если работники соцсферы не увидят понимания, то не смогут говорить открыто. И городу придется сделать оргвыводы по профессиональности местных чиновников. Недопустимо создавать барьер между властью и жителями. Задача в другом, решать их проблемы, — заявил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU