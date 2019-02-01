Саратовцы оформили первые электронные договоры с «Ростелекомом»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-01T15:12:56+03:00

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«Ростелеком» начал заключать с саратовскими абонентами договоры в цифровом виде. Новый сервис упрощает оформление документа и обеспечивает удобство его хранения. Услугой могут воспользоваться новые и подключающие опции клиенты.

Абоненту достаточно с помощью персонального устройства — смартфона или ноутбука — заполнить на специальном ресурсе «Ростелекома» необходимые поля и заверить электронную форму. Аналогом подписи служит индивидуальный код, полученный по sms. После подписания документ автоматически направляется на электронную почту клиента и в архив компании.

Максим Ромаденков стал первым в Саратове абонентом, заключившим электронный договор с «Ростелекомом».

- При подключении интернета и интерактивного телевидения инсталлятор предложил оформить цифровой договор и подсказал, как заполнить онлайн-форму. Готовый документ я тут же получил на личную почту. Это удобно: электронный договор проще хранить и при необходимости можно быстро найти, — рассказал он.

- Новый электронный сервис поможет нашим пользователям избежать ошибок при заполнении договора и сэкономить время. Компании он дает возможность оптимизировать затраты на бумагу и печать, а также на обработку и хранение документов. Цифровая форма – это удобный, но не единственный способ оформления договорных отношений. Клиент вправе выбрать и бумажный вариант отметил директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Моисеев.

Электронный договор уже заключили три тысячи абонентов компании в Поволжье. Сервис доступен в Саратове, Оренбурге, Саранске, Казани и Нижнем Новгороде. В остальных регионах ПФO он заработает до конца первого квартала.

ИСТОЧНИК KP.RU