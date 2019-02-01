2019-02-01T14:11:26+03:00
Происшествия

Братья-грабители из Саратова раздели на улице ребенка

Они ограбили двух мальчиков
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор двум местным жителям Евгению и Денису Афанасьевым.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, братья признаны виновными в грабеже и разбое.

Суд установил, что 10 ноября Афанасьевы в пьяном виде находились возле дома на улице Симбирцева. Они заметили двух 11-летних мальчиков и решили отнять имущество.

Мужчины напали на детей, избили и угрожали. Кроме того, Евгений Афанасьев попытался снять с одного из детей верхнюю одежду, чтобы украсть. Для этого он приставил к горлу ребенка осколок бутылки, оцарапав его.

В итоге братья похитили у мальчиков куртку и 714 рублей наличными.

Впоследствии злоумышленники были задержаны и признали свою вину.

Дениса Афанасьева отправили в колонию на два года, Евгения — на 3,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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