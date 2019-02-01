Братья-грабители из Саратова раздели на улице ребенка
В Саратове вынесен приговор двум местным жителям Евгению и Денису Афанасьевым.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, братья признаны виновными в грабеже и разбое.
Суд установил, что 10 ноября Афанасьевы в пьяном виде находились возле дома на улице Симбирцева. Они заметили двух 11-летних мальчиков и решили отнять имущество.
Мужчины напали на детей, избили и угрожали. Кроме того, Евгений Афанасьев попытался снять с одного из детей верхнюю одежду, чтобы украсть. Для этого он приставил к горлу ребенка осколок бутылки, оцарапав его.
В итоге братья похитили у мальчиков куртку и 714 рублей наличными.
Впоследствии злоумышленники были задержаны и признали свою вину.
Дениса Афанасьева отправили в колонию на два года, Евгения — на 3,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU