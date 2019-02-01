Регоператор: УК продолжают распространять платежки с завышенным тарифом на обращение с ТКО

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-01T14:10:46+03:00

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В контакт-центр Регионального оператора Саратовской области фиксирует увеличение количества жалоб по факту неправомерного завышения стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО управляющими организациями.

Управляющие компании производят начисления для жителей по прошлогоднему тарифу, который был снижен на 4% с 1 января 2019 года. Только за утро 1 февраля поступили сообщения о некорректных начислениях со стороны еще трех управляющих компаний: ООО «Техстрой», ООО УК «Прогресс», ООО УК «Береж». Региональный оператор просит жителей обратить внимание на указанную в платежном документе стоимость услуги и незамедлительно сообщать о фактах необоснованного завышения стоимости коммунальной услуги. Регоператор направляет предприятиям и организациям всех форм собственности корректные платежные документы. ООО «СарРЦ» начисляет плату жителям за услугу по обращению с ТКО за январь 2019 года по новым, сниженным тарифам. С 1 января 2019 года стоимость услуги для жителей Саратова, Энгельса и Балаково составляет 3,75 руб. с кв. м в многоквартирных домах.

- Мы внимательно изучаем всю поступающую в наш адрес информацию. Участились жалобы на неверный расчет управляющими компаниями стоимости нашей услуги в платежных документах. Считаю, что недопустимо завышение установленной органами тарифного регулирования стоимости услуги. Вся полученная нами информация о нарушениях со стороны управляющих организаций по всем точкам нашего соприкосновения будет незамедлительно передаваться в надзорные органы и Государственную жилищную инспекцию, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что в соответствии с принятыми поправками в постановление от 31 июля 2018 года № 28/1 «Об установлении единого тарифа на услугу Регионального оператора Саратовской области филиала АО «Управление отходами» по обращению с ТКО по Зоне деятельности 1», произошло уменьшение тарифа с 586,07 рубля до 562,62 рубля за кубометр ТКО с НДС. Снижение единого тарифа Регионального оператора обеспечено возросшей экономической эффективностью работы системы концессионных мусороперерабатывающих предприятий, построенных АО «Управление отходами» в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU