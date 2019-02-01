В комментариях саратовских интернет-СМИ ежемесячно находятся 100 бранных слов

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-01T13:12:31+03:00

В список входят четыре таких слова и производные к ним

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На круглом-столе, который прошел сегодня, 1 февраля, в пресс-центре «КП-Саратов», спикеры поделились информацией о происхождении, распространении, факторах и причинах нецензурной брани и ненормативной лексики.

На вопрос корреспондента «КП-Саратов», увеличивается ли в современном мире количество нецензурной брани в сравнении с двухтысячными годами или СССР, главный психолог министерства образования Саратовской области ответил, что раньше было меньше способов узнать.

- Так, например, в Средневековье все передавалось от поколения к поколению. Сейчас же каждый может это прочитать, появилось больше источников новой информации, — сказал Сергей Саратовский.

Также ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора по Саратовской области Ксения Евдокимова рассказала, что ежемесячно в комментариях на сайтах интернет-СМИ в регионе находятся около 100 слов или выражений нецензурной лексики.

Напомним, в соответствии с рекомендациями Роскомнадзора и института русского языка имени Виноградова в список входят четыре таких слова, их производные и выражения с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU