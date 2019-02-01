Стало известно, в каких городах Саратовской области построят новые детсады

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-01T14:06:11+03:00

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Сразу 24 новых детских сада построят до конца 2019 года в семи районах Саратовской области, в том числе в Саратове.

Больше всего достанется Энгельсскому району — десять объектов общей вместимостью 1 060 детей. На втором месте — Саратов, здесь построят восемь детсадов на 1 320 мест, на третьем — Балаково с двумя новыми детсадами на 280 малышей.

- Кроме того, будут возведены по одному садику в поселках Татищево на 160 мест, Дергачи на 75 и Вольске на 120 мест, а также пристройка к действующему детскому саду в Ершове на 40 мест. Всего по области построят 24 объекта на более чем ф3 тыс. дошкольных мест, что в свою очередь создаст 874 рабочих места для взрослых. Строительство будет идти за счет средств федерального бюджета — более 2 млрд рублей, а также за счет регионального софинансирования, — рассказала министр образования Саратовской области Ирина Седова. Об этом она доложила 31 января в ходе закрытого для СМИ совещания в правительстве области. Его проводил полпред в ПФО Игорь Комаров. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона с учетом реализации нацпроектов до 2024 года.

Планируется, что всего в 2019-2021 годах в регионе будет построено 40 объектов детских садов на более чем 5 тыс. ясельных мест.

В 2018 году в Саратовской области уже построено семь детских садов на 880 дошкольных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU