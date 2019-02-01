2019-02-01T14:06:11+03:00
Общество

Стало известно, в каких городах Саратовской области построят новые детсады

Больше всего достанется Энгельсу
Поделиться:
Министр образования региона Ирина Седова и полпред Игорь комаровМинистр образования региона Ирина Седова и полпред Игорь комаровФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Сразу 24 новых детских сада построят до конца 2019 года в семи районах Саратовской области, в том числе в Саратове.

Больше всего достанется Энгельсскому району — десять объектов общей вместимостью 1 060 детей. На втором месте — Саратов, здесь построят восемь детсадов на 1 320 мест, на третьем — Балаково с двумя новыми детсадами на 280 малышей.

- Кроме того, будут возведены по одному садику в поселках Татищево на 160 мест, Дергачи на 75 и Вольске на 120 мест, а также пристройка к действующему детскому саду в Ершове на 40 мест. Всего по области построят 24 объекта на более чем ф3 тыс. дошкольных мест, что в свою очередь создаст 874 рабочих места для взрослых. Строительство будет идти за счет средств федерального бюджета — более 2 млрд рублей, а также за счет регионального софинансирования, — рассказала министр образования Саратовской области Ирина Седова. Об этом она доложила 31 января в ходе закрытого для СМИ совещания в правительстве области. Его проводил полпред в ПФО Игорь Комаров. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона с учетом реализации нацпроектов до 2024 года.

Планируется, что всего в 2019-2021 годах в регионе будет построено 40 объектов детских садов на более чем 5 тыс. ясельных мест.

В 2018 году в Саратовской области уже построено семь детских садов на 880 дошкольных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татьяна Журик о драке в колонии: У конфликта были причины
Саратовцы оформили первые электронные договоры с «Ростелекомом»
Перед митингом в Саратове почистили Театральную площадь
Управляющая компания не чистила крышу на Московской из-за нехватки рабочих
Развернувшийся автобус перегородил проспект 50 лет Октября
ООО «КВС» вложит 2,4 млрд рублей в саратовский водокомплекс
В Саратове рухнула крыша аварийного дома
Братья-грабители из Саратова раздели на улице ребенка
Регоператор: УК продолжают распространять платежки с завышенным тарифом на обращение с ТКО
В комментариях саратовских интернет-СМИ ежемесячно находятся 100 бранных слов
Саратовский эксперт: Когда человек матерится, у него отключается мозг
На Московской мужчину травмировала сосулька
Саратовцам начали приходить платежки за «вывоз снега»