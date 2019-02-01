Николай Панков: Проблемы соцсферы выявим вместе с учителями

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-01T13:45:01+03:00

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Сегодня в лицее №3 имени А. С. Пушкина состоялась встреча депутата Государственной думы Николая Панкова с саратовскими учителями. По мнению участников встречи, устранить существующие проблемы в работе соцсферы, наладить диалог с властью поможет создание педагогического актива. Об этом Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Тяжелое наследие прошлых лет и глупость чиновников соцсферы устраняли на встрече с учителями и директорами школ. Открыто назвали примеры негативных явлений, не украшающих ни учителей, ни власть. Встав на позицию защиты учителей, предложил районным и отраслевым структурам брать на себя ответственность за организацию мероприятий. А не перекладывать на социалку ни уборку города, ни городские праздники.

Хорошо восприняли предложение Володина создать рабочую группу. Вместе с представителями педагогического сообщества выявим основные проблемы в системе. Исаев предложение поддержал. Негативные явления надо изживать. Субботники, парады снеговиков и городские праздники не должны отрывать педагогов от прямых обязанностей — учить детей. Такие вещи подрывают доверие людей к власти. Еще соберем представителей детских садов и медицины. Учитель и воспитатель должны учить и воспитывать. Врач — лечить. А власть — убирать и организовывать, сама себя. Все остальное по выбору, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU