В саратовских колониях сидят 1 385 психически больных

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-01T11:43:55+03:00

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По оперативным данным УФСИН, в исправительных учреждениях Саратовской области на начало 2019 года содержались 682 алкоголика, 687 граждан, страдающих наркоманией и токсикоманией, 1 385 — имеющие психические расстройства.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, за прошлый год в колонии пытались незаконно передать 517,44 грамма наркотиков, 3,3 литра алкоголя. При этом были задержаны 187 граждан.

Всего сотрудники УФСИН изъяли 17,6 кг наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU