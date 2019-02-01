В саратовских колониях сидят 1 385 психически больных
И 682 алкоголика
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По оперативным данным УФСИН, в исправительных учреждениях Саратовской области на начало 2019 года содержались 682 алкоголика, 687 граждан, страдающих наркоманией и токсикоманией, 1 385 — имеющие психические расстройства.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, за прошлый год в колонии пытались незаконно передать 517,44 грамма наркотиков, 3,3 литра алкоголя. При этом были задержаны 187 граждан.
Всего сотрудники УФСИН изъяли 17,6 кг наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU