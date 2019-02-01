Под Саратовом мужчина убил стеклянной бутылкой соседа

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-01T11:19:04+03:00

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В Екатериновском районе Саратовской области осудили 35-летнего Михаила Башкайкина. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с предметами, используемыми в качестве оружия, повлекшем смерть.

- Ночью 16 августа 2018 года потерпевший у себя дома пил вместе со знакомым. Во время банкета между мужчинами произошла ссора. Гость начал упрекать хозяина в грубом отношении к родителям и ударил его по лицу кулаком, а после схватил стеклянную бутылку и еще раз стукнул по голове. Потерпевший упал. Когда злоумышленник убедился, что владелец жилища мертв, он убежал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Через шесть дней тело погибшего нашла соседка. Она же и позвонила в полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Правоохранители начали искать Башкайкина, установили его местонахождение и задержали. Он признался в преступлении под тяжестью улик.

Суд приговорил мужчину к семи годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU