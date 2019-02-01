2019-02-01T11:19:04+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина убил стеклянной бутылкой соседа

Его приговорили к семи годам колонии строгого режима
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Екатериновском районе Саратовской области осудили 35-летнего Михаила Башкайкина. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с предметами, используемыми в качестве оружия, повлекшем смерть.

- Ночью 16 августа 2018 года потерпевший у себя дома пил вместе со знакомым. Во время банкета между мужчинами произошла ссора. Гость начал упрекать хозяина в грубом отношении к родителям и ударил его по лицу кулаком, а после схватил стеклянную бутылку и еще раз стукнул по голове. Потерпевший упал. Когда злоумышленник убедился, что владелец жилища мертв, он убежал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Через шесть дней тело погибшего нашла соседка. Она же и позвонила в полицию.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Правоохранители начали искать Башкайкина, установили его местонахождение и задержали. Он признался в преступлении под тяжестью улик.

Суд приговорил мужчину к семи годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове провалилась крыша дома на Тагильской
В саратовских колониях сидят 1 385 психически больных
В Красноармейске рухнула крыша жилого дома
В Саратовской области остаются заблокированы 26 населенных пунктов
В саратовских колониях хватит места еще для 5 тыс. человек
В Красноармейске мужчина воровал у односельчан деньги
В Саратове вновь ходят все троллейбусы
Отключена вода на Крымской улице и в Крымском тупике
В Саратове у безработного украли 73 тыс. рублей
В Саратове пассажиры трамвая вытолкали с рельсов застрявшую фуру
Трамвай №3 протаранил «пятерку» на Астраханской
Сенатор Бокова просто хайпанула с предложением ввести платную регистрацию гаджетов
Школа «Аврора» получит лицензию 1 февраля
Несколько заключенных ИК-7 после бунта находятся «в удовлетворительном состоянии»
В колонии особого режима под Саратовом 200 заключенных устроили драку
В лобовом ДТП на мосту Саратов — Энгельс пострадал мужчина
«Калина» парализовала проспект 50 лет Октября в Саратове
1 февраля в Саратове будет холодно