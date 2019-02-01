2019-02-01T11:24:56+03:00
Происшествия

В Красноармейске рухнула крыша жилого дома

Жильцам предлагают скинуться на ремонт по 50 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Красноармейске рухнула крыша жилого дома. Фото соцсетейВ Красноармейске рухнула крыша жилого дома. Фото соцсетей
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В Красноармейске Саратовского района обрушилась крыша жилого дома.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП случилось рано утром 29 января в доме №27г на улице Комсомольская.

- В доме проживают 95% пенсионеров, заступиться некому. Администрация третьи сутки не может принять меры, только ходят и фотографируют, — написала местная жительница.

При этом капитальный ремонт крыши должен был начаться как раз в 2019 году.

Жители дома говорят, что чиновники предлагают им скинуться и самостоятельно починить крышу. Однако в этом случае с 16 квартир потребуется собрать примерно по 50 тыс. рублей.

- Есть опасность обрушения здания, так как перекрытия и лаги давят на стены, — бьют тревогу жильцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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