В Красноармейске рухнула крыша жилого дома
В Красноармейске Саратовского района обрушилась крыша жилого дома.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП случилось рано утром 29 января в доме №27г на улице Комсомольская.
- В доме проживают 95% пенсионеров, заступиться некому. Администрация третьи сутки не может принять меры, только ходят и фотографируют, — написала местная жительница.
При этом капитальный ремонт крыши должен был начаться как раз в 2019 году.
Жители дома говорят, что чиновники предлагают им скинуться и самостоятельно починить крышу. Однако в этом случае с 16 квартир потребуется собрать примерно по 50 тыс. рублей.
- Есть опасность обрушения здания, так как перекрытия и лаги давят на стены, — бьют тревогу жильцы.
ИСТОЧНИК KP.RU