В саратовских колониях хватит места еще для 5 тыс. человек
В УФСИН Саратовской области вчера, 31 января, прошла расширенная коллегия, на которой подвели итоги 2018 года.
Как отметил в докладе генерал-майор внутренней службы Геннадий Казаков, не было допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захвата заложников.
Примечательно, что именно вчера в ИК-7 прошли массовые беспорядки, в которых участвовала четверть заключенных.
Всего в 2018 году в саратовских колониях и тюрьмах содержались порядка 11 тыс. человек. При этом лимит позволяет разместить еще 5 тыс. осужденных.
Большинство граждан отбывают сроки за убийства (27,7%) и наркоторговлю (27%). За кражу сидят 14% заключенных, за разбой — 7%, грабеж — 5,28%.
ИСТОЧНИК KP.RU