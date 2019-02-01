2019-02-01T10:47:30+03:00
Общество

В саратовских колониях хватит места еще для 5 тыс. человек

Там содержатся 11 тыс. заключенных при лимите 15 тыс.
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В УФСИН Саратовской области вчера, 31 января, прошла расширенная коллегия, на которой подвели итоги 2018 года.

Как отметил в докладе генерал-майор внутренней службы Геннадий Казаков, не было допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захвата заложников.

Примечательно, что именно вчера в ИК-7 прошли массовые беспорядки, в которых участвовала четверть заключенных.

Всего в 2018 году в саратовских колониях и тюрьмах содержались порядка 11 тыс. человек. При этом лимит позволяет разместить еще 5 тыс. осужденных.

Большинство граждан отбывают сроки за убийства (27,7%) и наркоторговлю (27%). За кражу сидят 14% заключенных, за разбой — 7%, грабеж — 5,28%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове провалилась крыша дома на Тагильской
В саратовских колониях сидят 1 385 психически больных
Под Саратовом мужчина убил стеклянной бутылкой соседа
В Красноармейске рухнула крыша жилого дома
В Саратовской области остаются заблокированы 26 населенных пунктов
В Красноармейске мужчина воровал у односельчан деньги
В Саратове вновь ходят все троллейбусы
Отключена вода на Крымской улице и в Крымском тупике
В Саратове у безработного украли 73 тыс. рублей
В Саратове пассажиры трамвая вытолкали с рельсов застрявшую фуру
Трамвай №3 протаранил «пятерку» на Астраханской
Сенатор Бокова просто хайпанула с предложением ввести платную регистрацию гаджетов
Школа «Аврора» получит лицензию 1 февраля
Несколько заключенных ИК-7 после бунта находятся «в удовлетворительном состоянии»
В колонии особого режима под Саратовом 200 заключенных устроили драку
В лобовом ДТП на мосту Саратов — Энгельс пострадал мужчина
«Калина» парализовала проспект 50 лет Октября в Саратове
1 февраля в Саратове будет холодно