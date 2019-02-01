В саратовских колониях хватит места еще для 5 тыс. человек

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-01T10:47:30+03:00

Там содержатся 11 тыс. заключенных при лимите 15 тыс.

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В УФСИН Саратовской области вчера, 31 января, прошла расширенная коллегия, на которой подвели итоги 2018 года.

Как отметил в докладе генерал-майор внутренней службы Геннадий Казаков, не было допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захвата заложников.

Примечательно, что именно вчера в ИК-7 прошли массовые беспорядки, в которых участвовала четверть заключенных.

Всего в 2018 году в саратовских колониях и тюрьмах содержались порядка 11 тыс. человек. При этом лимит позволяет разместить еще 5 тыс. осужденных.

Большинство граждан отбывают сроки за убийства (27,7%) и наркоторговлю (27%). За кражу сидят 14% заключенных, за разбой — 7%, грабеж — 5,28%.

ИСТОЧНИК KP.RU