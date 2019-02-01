В Саратове вновь ходят все троллейбусы

СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-01T10:27:08+03:00

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В Саратове возобновлена работа всех троллейбусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, ночью были расчищены пути на 2-й Прокатной, Университетской и проспекте Строителей, что позволило запустить в полном объеме движение троллейбусов №№5 и 10.

Кроме того, убран снег с рельсов по маршруту трамвая №8, он также начал работу.

В течение сегодняшнего дня планируется расчистить пути на маршрутах №№2 и 7 и запустить их.

Тем не менее трамваи периодически останавливаются из-за ДТП. Например, на Астраханской вагон маршрута №3 врезался в легковушку. Из-за этого маршрут №11 остановился, а №3 изменил схему движения в объезд Сенного рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU