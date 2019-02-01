2019-02-01T10:27:08+03:00
Общество

В Саратове вновь ходят все троллейбусы

Планируется возобновить работу трамваев
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове ходят все троллейбусыВ Саратове ходят все троллейбусыФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратове возобновлена работа всех троллейбусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, ночью были расчищены пути на 2-й Прокатной, Университетской и проспекте Строителей, что позволило запустить в полном объеме движение троллейбусов №№5 и 10.

Кроме того, убран снег с рельсов по маршруту трамвая №8, он также начал работу.

В течение сегодняшнего дня планируется расчистить пути на маршрутах №№2 и 7 и запустить их.

Тем не менее трамваи периодически останавливаются из-за ДТП. Например, на Астраханской вагон маршрута №3 врезался в легковушку. Из-за этого маршрут №11 остановился, а №3 изменил схему движения в объезд Сенного рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове провалилась крыша дома на Тагильской
В саратовских колониях сидят 1 385 психически больных
Под Саратовом мужчина убил стеклянной бутылкой соседа
В Красноармейске рухнула крыша жилого дома
В Саратовской области остаются заблокированы 26 населенных пунктов
В саратовских колониях хватит места еще для 5 тыс. человек
В Красноармейске мужчина воровал у односельчан деньги
Отключена вода на Крымской улице и в Крымском тупике
В Саратове у безработного украли 73 тыс. рублей
В Саратове пассажиры трамвая вытолкали с рельсов застрявшую фуру
Трамвай №3 протаранил «пятерку» на Астраханской
Сенатор Бокова просто хайпанула с предложением ввести платную регистрацию гаджетов
Школа «Аврора» получит лицензию 1 февраля
Несколько заключенных ИК-7 после бунта находятся «в удовлетворительном состоянии»
В колонии особого режима под Саратовом 200 заключенных устроили драку
В лобовом ДТП на мосту Саратов — Энгельс пострадал мужчина
«Калина» парализовала проспект 50 лет Октября в Саратове
1 февраля в Саратове будет холодно