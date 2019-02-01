В Саратове у безработного украли 73 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-01T09:52:03+03:00

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В поселке Солнечный Саратова обокрали безработного гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 41-летний житель дома на проспекте Строителей рассказал, что вечером 30 января неизвестный похитил его банковскую карту.

После с карточки были сняты 73 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 29-летний ранее неоднократно судимый гражданин. Он был отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU