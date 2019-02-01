В Саратове у безработного украли 73 тыс. рублей
Его банковскую карточку похитил рецидивист
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В поселке Солнечный Саратова обокрали безработного гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 41-летний житель дома на проспекте Строителей рассказал, что вечером 30 января неизвестный похитил его банковскую карту.
После с карточки были сняты 73 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 29-летний ранее неоднократно судимый гражданин. Он был отпущен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU