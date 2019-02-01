2019-02-01T09:51:08+03:00
Общество

В Саратове пассажиры трамвая вытолкали с рельсов застрявшую фуру

Снегопады сделали саратовцев суровыми [видео]
Александр Уриевский
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В Саратове вытолкали фуру с рельсВ Саратове вытолкали фуру с рельс
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Вечером 31 января жители Саратова в очередной раз выталкивали крупногабаритный транспорт, мешавший проезду. На этот раз проявили волю к тому, чтобы добраться до дома, пассажиры трамвая №9.

На углу улиц Новоузенская и Большая Садовая забуксовала фура. Из-за нее оказалось парализовано движение трамваев двух маршрутов — №№9 и 10. Пассажиры электротранспорта вышли и общими усилиями вытолкали многотонную машину с рельсов на дорогу. После этого трамвай продолжил движение.

Это не первый подобный случай в январе в Саратове. Иногда пассажирам приходилось толкать свой трамвай, чтобы доехать на работу.

В комментариях «Инстаграма», где опубликовано видео, восторги по поводу земляков смешиваются с негативом в адрес местных властей:

l._b__: Мы выживаем и боремся со стихией снежной сами, потому что руководству просто плевать... Вот бы, наверно, за границей за такие чудеса точно наказали бы или уже митинги устроили, думаю.

lukynova77: Вот это мощь! Как машину эвакуировать, так есть средства, а как фуру сдвинуть с места, так только мужчины! Они не скользят, им все под силу! Восторг и уважение! Держитесь, земляки, весна скоро, спасибо, что вы есть!!!

samokhvaloffstanislav: Жители Саратова, кто вы такие?

nsedach: Вот так бы дружно вытолкать взашей руководителей города и области за бездействие.

В Саратове пассажиры трамвая руками вытащили застрявшую фуру с рельс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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