В Саратове пассажиры трамвая вытолкали с рельсов застрявшую фуру
Вечером 31 января жители Саратова в очередной раз выталкивали крупногабаритный транспорт, мешавший проезду. На этот раз проявили волю к тому, чтобы добраться до дома, пассажиры трамвая №9.
На углу улиц Новоузенская и Большая Садовая забуксовала фура. Из-за нее оказалось парализовано движение трамваев двух маршрутов — №№9 и 10. Пассажиры электротранспорта вышли и общими усилиями вытолкали многотонную машину с рельсов на дорогу. После этого трамвай продолжил движение.
Это не первый подобный случай в январе в Саратове. Иногда пассажирам приходилось толкать свой трамвай, чтобы доехать на работу.
В комментариях «Инстаграма», где опубликовано видео, восторги по поводу земляков смешиваются с негативом в адрес местных властей:
l._b__: Мы выживаем и боремся со стихией снежной сами, потому что руководству просто плевать... Вот бы, наверно, за границей за такие чудеса точно наказали бы или уже митинги устроили, думаю.
lukynova77: Вот это мощь! Как машину эвакуировать, так есть средства, а как фуру сдвинуть с места, так только мужчины! Они не скользят, им все под силу! Восторг и уважение! Держитесь, земляки, весна скоро, спасибо, что вы есть!!!
samokhvaloffstanislav: Жители Саратова, кто вы такие?
nsedach: Вот так бы дружно вытолкать взашей руководителей города и области за бездействие.
В Саратове пассажиры трамвая руками вытащили застрявшую фуру с рельс.
ИСТОЧНИК KP.RU