Сенатор Бокова просто хайпанула с предложением ввести платную регистрацию гаджетов

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-01T09:44:47+03:00

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Сенатор от Саратовской области, представляющая областную думу Людмила Бокова призналась, что инициатива о введении платной регистрации всех ввозимых в страну гаджетов является всего лишь попыткой саморекламы, информационным поводом, «хайпом».

- Инициативы не было и ЕР ее даже не видела, просто сделала заявление на хайп. А по смыслу ни о каких платежах речи не было и не будет! — написала Людмила Бокова в комментариях на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, заявление о такой инициативе Людмилы Боковой живо обсуждалось в СМИ и соцсетях на минувшей неделе. Законопроект о платной регистрации всех смартфонов и планшетов Бокова разработала с группой коллег-сенаторов. Не прошедшие регистрацию новые устройства операторы сотовой связи должны блокировать, а телефоны и прочие гаджеты, которые используются сейчас, должны быть зарегистрированы в течение трех–пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU