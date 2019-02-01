В лобовом ДТП на мосту Саратов Энгельс пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 07:14 2019-02-01T07:14:53+03:00

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Вечером 31 января на мосту Саратов-Энгельс произошло лобовое столкновение.

В ДТП участвовали ВАЗ-2110 и Nissan Quashqai. По сообщения очевидцев, ВАЗ съехал на встречную полосу движения.

В результате удара пострадал 37-летний водитель отечественного авто. Прибывшие спасатели деблокировали его из машины, где он был зажат и передали медикам Центра медицины катастроф, которые госпитализировали его. Водитель иномарки не пострадал и от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU