"Калина" парализовала проспект 50 лет Октября в Саратове

СЕГОДНЯ 07:10 2019-02-01T07:10:35+03:00

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Несмотря на то, что в Саратове вечером 31 января чистили снег и расширили проезжую часть по нескольким магистралям, пробки по-прежнему остаются на уровне 10 баллов.

Как сообщили КП-Саратов очевидцы, проспект 50 лет Октября парализован ДТП на остановке Стрелка.

В районе пересечения с улицей Тракторная встал автомобиль "Лада Калина". Машина стоит поперек движения и мешает проезду по двум полосам.

Далее, в районе Навигатора, трамвай маршрута 3 сошел с рельсов.

В связи с этим пробка по проспекту тянется уже от остановки Торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU