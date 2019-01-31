Спортсмен из Саратова занял первое место на Кубке России по прыжкам в воду
Он набрал на 12 баллов больше серебряного призера
Илья Захаров. Фото с личной странички в соцсети
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Спортсмен из Саратова Илья Захаров занял первое место по прыжкам в воду с трехметрового трамплина в Кубке России. Турнир проходит в Саранске.
- Чемпион набрал 482,9 балла. Второе место занял Евгений Кузнецов из Ставрополя, у него 470,45 балла и третье — Сергей Назин с 470,4 балла, — выяснила “КП-Саратов” в Минспорта РФ.
Победа Захарова случилась 29 января, а сами соревнования закончатся 2 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU