Вячеслав Максюта опроверг новости о разбитом зеркале на чужой машине
По словам силача, оно просто сложилось
Вячеслав Максюта. Фото с его личной странички в соцсети
Изменить размер текста:
Сильнейший человек России, спортсмен из Саратова Вячеслав Максюта прокомментировал новости с федерального СМИ, где рассказывается, что он якобы оторвал зеркало на чужой машине.
- Я не отрывал зеркало. Оно просто сложилось, у него есть такие функции, — сообщил Максюта корреспонденту “КП-Саратов”.
По его словам, он связался с владелицей машины, она не имеет никаких претензий.
Стоит отметить, что на видео с камер наблюдения действительно плохо просматриваются действия, которые происходят на парковке.
ИСТОЧНИК KP.RU