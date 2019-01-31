2019-01-31T19:52:46+03:00
Общество

Вячеслав Максюта опроверг новости о разбитом зеркале на чужой машине

По словам силача, оно просто сложилось
Ольга Муравлёва
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Вячеслав Максюта. Фото с его личной странички в соцсетиВячеслав Максюта. Фото с его личной странички в соцсети
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Сильнейший человек России, спортсмен из Саратова Вячеслав Максюта прокомментировал новости с федерального СМИ, где рассказывается, что он якобы оторвал зеркало на чужой машине.

- Я не отрывал зеркало. Оно просто сложилось, у него есть такие функции, — сообщил Максюта корреспонденту “КП-Саратов”.

По его словам, он связался с владелицей машины, она не имеет никаких претензий.

Стоит отметить, что на видео с камер наблюдения действительно плохо просматриваются действия, которые происходят на парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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