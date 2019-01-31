Ситуацию с общественным транспортом Саратова планируют решить за сутки

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-31T18:29:20+03:00

Игорь Комаров рассказал о ситуации с уборкой снега в Саратове.

Кроме того, будут расчищены дороги ко всем селам [видео]

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Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, который сегодня посетил Саратовскую область, рассказал о темах, которые были рассмотрены на совещании в правительстве.

По его словам, отдельно обсудили аномальную ситуацию со снегопадами, так как это «острый и болезненный вопрос».

Игорь Комаров отметил, что благополучное разрешение ситуации зависит от того, как все службу смогут мобилизовать свои ресурсы.

- Благодарю министерство обороны и МЧС. Ситуация улучшилась, но еще не решена. Не все трамваи ходят, есть перебои в движении общественного транспорта. Несколько населенных пунктов остаются отрезаны, — отметил Игорь Комаров.

Также он заявил, что Саратову необходим дополнительный транспорт именно для вывоза снега, так как просто расчистка улиц уже не помогает.

По его словам, есть конкретные планы работ. Игорь Комаров отметил, что на прошедшем совещании была поставлена задача в ближайшие сутки расчистить дороги ко всем населенным пунктам, а в Саратове нормализовать работу общественного транспорта.

- Власть взяла на себя задачу решить проблему в короткие сроки, — отметил Комаров и заметил, что намерен оказывать помощь, если будет необходимость.

Уже объявлены конкурсы на закупку 40 единиц техники для уборки снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689369" frameborder="0"></iframe> Игорь Комаров рассказал о ситуации с уборкой снега в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU