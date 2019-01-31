2019-01-31T18:01:59+03:00
Общество

В Саратове планируют построить два снегоплавильных завода

Михаил Исаев рассказал о мерах для улучшения работы коммунальных служб
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал решение о выделении городу средств на благоустройство.

- Вчера на заседании областной Думы губернатор Валерий Радаев поддержал муниципалитет в вопросе выделения дополнительных средств для Саратова в объеме 1 млрд рублей, за что хочется выразить ему слова благодарности. Нами был представлен перечень необходимой городу техники, а также требуемое количество денежных средств для ее дальнейшего содержания, оплаты труда и создания условий для работы.

Эта зима показала нам, какими могут быть непредсказуемыми осадки, и что снег может выпадать в таком колоссальном объеме, как это, например, происходит в северных уголках нашей страны. Кроме того, мы убедились, что автопарк городских коммунальных служб не готов к таким погодным условиям и подобным объемам работ.

Мы ведем набор рабочих по благоустройству, механизаторов, водителей спецтехники. Благодаря поддержке Вячеслава Володина, в 2018 году пополнили парк коммунальных служб сначала на 50 КамАЗов, а затем получили еще 24 единицы новой дорожной техники.

Но всего этого недостаточно, когда осадки выпадают трехмесячными нормами за три недели. Особенно, если взять во внимание возраст спецмашин и объем осадков, с которым им приходится справляться. Большая часть техники в парке отслужила уже 25-30 лет, была неоднократно отправлена на ремонт из-за частых поломок.

Текущая ситуация показывает, что необходимо изменить структуру и систему работы коммунальных служб.

Во-первых, необходимо увеличивать количество новой муниципальной спецтехники в автопарках, для управления которыми понадобится дополнительный штат сотрудников, механизаторов.

Во-вторых, требуется значительно расширить штат рабочих по благоустройству, занимающихся ручным трудом, а для привлечения новых сотрудников заработная плата должна соответствовать их нелегкому труду.

В-третьих, модернизация благоустройства должна произойти на всех этапах, начиная с условий труда и заработной платы сотрудников, заканчивая способами и методами уборки. Планируем строительство двух снегоплавильных заводов, которые в разы ускорят процесс зимней уборки.

Соблюдение всех этих условий необходимо для выхода нашего города на новый уровень в части благоустройства, содержания дорог и создания условий для современного и комфортного проживания жителей, — отметил глава города Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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