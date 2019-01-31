В Саратове мужчина ограбил припаркованный автомобиль под камерой видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-31T17:49:48+03:00

В Саратове вор разбил стекло в машине.

Он разбил окно и вытащил регистратор [видео]

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В Саратове на камеры видеонаблюдения «Безопасного дома» попало преступление.

На кадрах записи видно, как злоумышленник разбивает стекло автомобиля, хватает видеорегистратор и убегает. На все ему потребовалось 14 секунд.

Кража была совершена ночью 18 января на улице Мира, 9а Ленинского района.

Владелец авто получил запись видеонаблюдения и смог обратиться в полицию.

Спасибо за видео «Безопасному дому».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689315" frameborder="0"></iframe> В Саратове вор разбил стекло в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU