2019-01-31T17:49:48+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина ограбил припаркованный автомобиль под камерой видеонаблюдения

Он разбил окно и вытащил регистратор [видео]
Екатерина Семенова
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В Саратове вор разбил стекло в машине.

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В Саратове на камеры видеонаблюдения «Безопасного дома» попало преступление.

На кадрах записи видно, как злоумышленник разбивает стекло автомобиля, хватает видеорегистратор и убегает. На все ему потребовалось 14 секунд.

Кража была совершена ночью 18 января на улице Мира, 9а Ленинского района.

Владелец авто получил запись видеонаблюдения и смог обратиться в полицию.

Спасибо за видео «Безопасному дому».

В Саратове вор разбил стекло в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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