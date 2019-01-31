В Саратове мужчина ограбил припаркованный автомобиль под камерой видеонаблюдения
Он разбил окно и вытащил регистратор [видео]
В Саратове вор разбил стекло в машине.
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В Саратове на камеры видеонаблюдения «Безопасного дома» попало преступление.
На кадрах записи видно, как злоумышленник разбивает стекло автомобиля, хватает видеорегистратор и убегает. На все ему потребовалось 14 секунд.
Кража была совершена ночью 18 января на улице Мира, 9а Ленинского района.
Владелец авто получил запись видеонаблюдения и смог обратиться в полицию.
Спасибо за видео «Безопасному дому».
В Саратове вор разбил стекло в машине.
ИСТОЧНИК KP.RU